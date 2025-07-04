Кондратьев назвал зенитные дроны самым эффективным оружием против БПЛА ВСУ

Зенитные дроны являются самой перспективной российской технологией по борьбе с дронами, заявил aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Если мы говорим о защите, то здесь не лазер, а зенитные дроны (более эффективны — ред.). Это самая перспективная система по борьбе с дронами, когда дрон уничтожает дрон в автоматическом режиме, защищая объекты, сбивая их не ракетой и не из огнестрельного оружия», — сказал Кондратьев.
Он отметил, что лазерное оружие эффективно против БПЛА противника при ясной погоде.
О дронах, адаптированных под выполнение задач ПВО, ранее рассказывал гендиректор предприятия-разработчика БПЛА Дмитрий Кузякин. FPV-дроны «Джокер-10» назвали полноценным рабочим проектом FPV-ПВО.
Ранее Кондратьев сравнил лазерный «лучемет» РФ с израильским «Железным лучом».