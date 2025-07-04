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В Свирске строительный мусор загрязнил 15 тысяч квадратных метров земли

Твердые коммунальные отходы обнаружили за границами полигона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в городе Свирск обнаружили твердые коммунальные строительные отходы, они загрязнили 15 тысяч квадратных метров земли за пределами полигона. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Росприроднадзора по Иркутской области.

— Сотрудники Росприроднадзора выявил незаконное размещение твёрдых коммунальных отходов. Ущерб окружающей среде оценивается в более чем 1,1 миллиарда рублей, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Виновника уже уведомили о добровольном возмещении ущерба. Он должен выполнить требование в течение 30 дней. В противном случае в отношении его инициируют судебное взыскание.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тофаларии Иркутской области потушили сложные лесные пожары.