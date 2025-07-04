В Свирске строительный мусор загрязнил 15 тысяч квадратных метров земли

В Иркутской области в городе Свирск обнаружили твердые коммунальные строительные отходы, они загрязнили 15 тысяч квадратных метров земли за пределами полигона. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Росприроднадзора по Иркутской области.