В Свирске строительный мусор загрязнил 15 тысяч квадратных метров земли

В Иркутской области в городе Свирск обнаружили твердые коммунальные строительные отходы, они загрязнили 15 тысяч квадратных метров земли за пределами полигона. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Росприроднадзора по Иркутской области.
— Сотрудники Росприроднадзора выявил незаконное размещение твёрдых коммунальных отходов. Ущерб окружающей среде оценивается в более чем 1,1 миллиарда рублей, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Виновника уже уведомили о добровольном возмещении ущерба. Он должен выполнить требование в течение 30 дней. В противном случае в отношении его инициируют судебное взыскание.
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