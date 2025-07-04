Путину на выставке подарили сироп, вызывающий чувство, близкое к счастью

2 июля в рамках совещания с правительством Владимир Путин поднял тему Северного завоза. К обсуждению данного вопроса он подошел с шуткой о зиме, которая, судя по нынешней погоде, наступил уже скоро. Северный завоз — это доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и регионы.