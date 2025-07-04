Путину на выставке подарили сироп, вызывающий чувство, близкое к счастью

Президент РФ Владимир Путин посетил выставку продукции компании «Дикая Сибирь» в Национальном центре «Россия». Глава компании, которая производит варенья, сиропы из таежных ягод и трав, Александр Деев рассказал ему, что при употреблении сладкого сиропа у человека вырабатывается серотонин, вызывающий чувство, близкое к счастью.
— И сколько стоит счастье? — поинтересовался российский лидер.
Баночка сиропа продавалась за 204 рубля. Деев подарил президенту такую баночку с изображением соболя на этикетке.
Также он сообщил, что в последние два месяца пять процентов заказов компании отправляются в Белоруссию. Путин пошутил, что «будем менять на картошку», передает ТАСС.
2 июля в рамках совещания с правительством Владимир Путин поднял тему Северного завоза. К обсуждению данного вопроса он подошел с шуткой о зиме, которая, судя по нынешней погоде, наступил уже скоро. Северный завоз — это доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и регионы.