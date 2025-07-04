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Журналист Сальтведт считает, что лыжников из РФ могут допустить до ОИ-2026

Сальтведт полагает, что Большунова могут не допустить до Олимпиады-2026 из-за статуса военнослужащего.

Источник: Аргументы и факты

Российские лыжники за исключением трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, вероятно, смогут принять участие в Зимней Олимпиаде 2026 года, заявил комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.

«Возможно, некоторые российские лыжники смогут принять участие в Олимпийских играх в качестве нейтральных спортсменов, но это не будут такие звезды, как Александр Большунов», — сказал журналист, слова которого приводит РИА Новости.

По словам Сальтведта, на решение не допускать трёхкратного олимпийского чемпиона до ОИ может повлиять его статус военнослужащего.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских спортсменов от международных турниров ещё в марте 2022 года. В ноябре организация заявила, что не рассматривает вопрос об их допуске.

20 января глава FIS Йохан Элиаш призвал разрешить российским лыжникам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе без гимна. Кроме того, председатель организации заявил, что они также не должны иметь связи с силовыми структурами.