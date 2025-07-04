Церемония прощания с радиоведущим КП Михаилом Антоновым: названа дата

Пневмония сразила не только Кеннета Колли. Стала известна причина смерти актера Алексея Новицкого. Он умер за четыре дня до праздника, своего Дня Рождения. Причиной смерти стала онкология. Актер боролся с раком легких. Однако болезнь взяла верх. Рак прогрессировал. Перед смертью Алексея Новицкого он был уже на третьей стадии. О болезни узнали весной 2025 года. Актеру пришлось обратиться в больницу за помощью врачей после заболевания пневмонией. Так он узнал о раке легких. Последние три месяца он жил с семьей внучатого племянника. Они наблюдали, как артист становился слабее и угасал день за днем. В воскресенье 29 июня Алексей Новицкий вновь оказался в больнице. Его не стало спустя два дня.