Церемония прощания с радиоведущим КП Михаилом Антоновым: названа дата

В четверг, 3 июля, ушел из жизни радиоведущий «Комсомольской правды» Михаил Антонов. Он вел программы «Был бы повод», «Настоящий хит-парад» и другие. Журналист вышел в эфир в последний раз 30 июня 2025 года. Главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов сообщил о проведении церемонии прощания с ведущим. Датой назначена суббота, 5 июля. Соответствующая информация опубликована в соцсети радио КП.
Желающие проститься с Михаилом Антоновым могут подойти к зданию московской Центральной клинической больницы гражданской авиации. Церемония начнется в 11:30, написал Андрей Горбунов.
Михаил Антонов работал на радио КП со дня начала его вещания. В первый раз он вышел в эфир 16 февраля 2009 года. Журналист вел авторские проекты и информационные программы. Именно Михаил Антонов вышел в эфир 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция. Тогда он начал работу в пять часов утра.
Ранее, 1 июля, ушел из жизни британский актер Кеннет Колли. Звезде кино было 87 лет. Артист сыграл роль адмирала Пиетта в саге «Звездные войны». Он скончался в результате пневмонии, которая развилась на фоне заражения коронавирусом.
Месяцем ранее скончался советский музыкант Андрей Моргунов. Он ушел из жизни на 63-м году жизни. Музыкант тяжело болел. Однако более точных подробностей не прилагается. Известно, что Андрей Моргунов с коллективом «Новая коллекция» долгое время выступал за пределами СССР. Он жил в Германии, а затем переехал в Соединенные Штаты. Музыкант старался выстроить карьеру на американской сцене.
Пневмония сразила не только Кеннета Колли. Стала известна причина смерти актера Алексея Новицкого. Он умер за четыре дня до праздника, своего Дня Рождения. Причиной смерти стала онкология. Актер боролся с раком легких. Однако болезнь взяла верх. Рак прогрессировал. Перед смертью Алексея Новицкого он был уже на третьей стадии. О болезни узнали весной 2025 года. Актеру пришлось обратиться в больницу за помощью врачей после заболевания пневмонией. Так он узнал о раке легких. Последние три месяца он жил с семьей внучатого племянника. Они наблюдали, как артист становился слабее и угасал день за днем. В воскресенье 29 июня Алексей Новицкий вновь оказался в больнице. Его не стало спустя два дня.