Астроном Киселев рассказал о летящем к Земле загадочном межзвездном объекте

СМИ сообщили об обнаруженном в солнечной системе «вторженце» — загадочном объекте, которому дали временное обозначение A11pl3Z. Это третий в истории объект, движущийся по межзвездной орбите и проходящий через нашу планетную систему.
Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев рассказал aif.ru, что это может быть.
«Данный объект является кометой. Объяснить, где его начальная точка, т.е место, откуда он начал свой путь к Солнечной системе, точно сказать нельзя. Я могу предположить, что он прибыл из рукава Щита-Центавра Млечного Пути, так как данный рукав содержит множество областей активного звездообразования. Но он также может прибыть извне Млечного пути, т.е может быть межгалактическим объектом, только этот сценарий маловероятен», — объяснил он.
По словам эксперта, есть три теории происхождения объекта A11pl3Z и его пути к Солнечной системе.
«Объект мог быть “выброшен” под воздействием гравитационных сил из удалённой звёздной системы, расположенной в тонком диске Млечного Пути», — сказал Киселев.
Астроном уточнил, что A11pl3Z мог образоваться в результате столкновения двух или более небесных тел в плотнонаселенном звездном скоплении.
«A11pl3Z может быть остатком планетарной системы, разрушенной соседними звездами. Этот сценарий наиболее вероятен, если этот объект имеет состав, схожий с телами Солнечной системы» , — отметил Киселев.
По словам эксперта, A11pl3Z может быть свободным дрейфующим объектом.
«Такие объекты могут существовать в нашей галактике, которые не связаны с конкретной звездой. Такие объекты могли сформироваться непосредственно из газопылевого облака в межзвездной среде или быть выброшены из систем в прошлом», — объяснил он.
Киселев подчеркнул, что этот объект для Земли не представляет никакой опасности.