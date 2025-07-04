Астроном Киселев рассказал о летящем к Земле загадочном межзвездном объекте

«Данный объект является кометой. Объяснить, где его начальная точка, т.е место, откуда он начал свой путь к Солнечной системе, точно сказать нельзя. Я могу предположить, что он прибыл из рукава Щита-Центавра Млечного Пути, так как данный рукав содержит множество областей активного звездообразования. Но он также может прибыть извне Млечного пути, т.е может быть межгалактическим объектом, только этот сценарий маловероятен», — объяснил он.