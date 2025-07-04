Омские рыбаки похвастались пойманными хищниками внушительных размеров

В первом посте омич с гордостью сообщает о выловленном им в Иртыше, в районе села Ачаирское, огромном судаке. Вес хищника составил 7 килограмм. Другой омич показал фотографию почти метровой щуки, которую ему удалось поймать также в Иртыше на севере Омской области. «Руки до сих пор трясутся. Первый раз у меня такой улов на удочку!» — написал счастливый рыбак.