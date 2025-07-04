Омские рыбаки похвастались пойманными хищниками внушительных размеров

Вчера, 3 июля, в телеграм-канале «Рыбалка в Омске» появились фотографии рекордных по размеру хищных рыб, выловленных в реке Иртыш на территории Омской области.
В первом посте омич с гордостью сообщает о выловленном им в Иртыше, в районе села Ачаирское, огромном судаке. Вес хищника составил 7 килограмм. Другой омич показал фотографию почти метровой щуки, которую ему удалось поймать также в Иртыше на севере Омской области. «Руки до сих пор трясутся. Первый раз у меня такой улов на удочку!» — написал счастливый рыбак.
Напомним, два дня назад мы писали про еще один рекордный улов омских рыбаков: на озере Ик в Крутинском районе, омичи поймали на удочку могучих карпов и сазанов.