Задержан воспитатель красноярского лагеря, где изнасиловали 10-летнего мальчика

Ранее мать пострадавшего рассказала, что сначала в лагере все было хорошо, но затем старшие дети начали «наводить порядки», проявляя дедовщину. Она отметила, что ее сына удерживали несколько человек, которые для совершения насильственных действий использовали бутылку. Мать также заявила, что отец одного из обидчиков ранее сидел за изнасилование и не считает ситуацию серьезной. В результате у мальчика диагностировали повреждение, и он сейчас получает помощь психологов, так как замкнулся и испытывает проблемы со сном, передает RT.