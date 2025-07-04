Вооружённые силы Украины соорудили под Сумами «серьёзные укрепления с лабиринтами», об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Пятнашка.
«Построены очень хорошо, большие запутанные лабиринты, то есть, когда мы заняли позиции, мы зашли в блиндаж, который они пытались разобрать. Они разбирали его всем чем угодно, но с очень большой сложностью у них это удалось», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.
Старший матрос, командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты отметил, что украинские войска осуществили попытку ликвидировать блиндаж с помощью ствольной артиллерии, ударами миномётов, а также сбросами с беспилотного летательного аппарата «Баба-яга».
Ранее сообщалось, что Киев в связи с тяжёлым положением на сумском участке был вынужден перебросить туда «десятки подразделений», в том числе «элитные».