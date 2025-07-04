ВСУ построили укрепления с подземными лабиринтами в Сумской области

«Построены очень хорошо, большие запутанные лабиринты, то есть, когда мы заняли позиции, мы зашли в блиндаж, который они пытались разобрать. Они разбирали его всем чем угодно, но с очень большой сложностью у них это удалось», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.