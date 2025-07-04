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Сотрудникам КамАЗа запретили проносить еду из-за угрозы диверсий

В Набережных Челнах на предприятиях КамАЗа введены новые ограничения, запрещающие пронос пищевой продукции на территорию. Согласно сообщению на сайте «Вести КАМАЗа», сотрудникам теперь разрешается приносить только домашнюю еду в контейнерах, предназначенную для личного потребления.

Источник: Life.ru

Под запрет попала как еда из доставки, так и продукты из магазинов. Аналогичные ограничения введены и для промышленных товаров — разрешены только те, что необходимы для выполнения рабочих обязанностей.

В пресс-релизе объяснили, что такие меры приняты для предотвращения возможных массовых отравлений и минимизации рисков диверсий в условиях текущей политической обстановки и проведения специальной военной операции.

Ранее совладелец и генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин кратко охарактеризовал ситуацию на рынке грузовых автомобилей словом «Ух». Он отметил, что рынок не просто охладился, а буквально «замёрз», что свидетельствует о серьёзных проблемах в отрасли.