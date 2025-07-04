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Суд в Москве взыскал с Нагиева долги по ЖКХ

Мировой суд в столице взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с телеведущего и актера Дмитрия Нагиева. Об этом сообщили РИА Новости в инстанции.

Мировой суд в столице взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с телеведущего и актера Дмитрия Нагиева. Об этом сообщили РИА Новости в инстанции.

— Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: ГБУ «Эважд». Должник: Нагиев Дмитрий Владимирович, — рассказали в суде агентству.

Сумма накопившегося у артиста долга не раскрывается.

С актрисы Марии Кожевниковой требуют взыскать около 700 тысяч рублей — артистка целый год не платила за ЖКХ и парковку в доме на Рублевке, сообщили 16 июня в Telegram-канале Mash. Деньги с нее хочет получить управляющая компания ЖК Level Barvikha Residence. Долг накопился за две квартиры и четыре места на парковке.

Недавно суд в Москве удовлетворил иск Фонда капремонта многоквартирных домов к актеру Константину Хабенскому, также взыскав с него задолженность по коммунальным услугам. Точная сумма долга, как и период, за который не производились выплаты, в открытых материалах не называются.