Суд в Москве взыскал с Нагиева долги по ЖКХ

С актрисы Марии Кожевниковой требуют взыскать около 700 тысяч рублей — артистка целый год не платила за ЖКХ и парковку в доме на Рублевке, сообщили 16 июня в Telegram-канале Mash. Деньги с нее хочет получить управляющая компания ЖК Level Barvikha Residence. Долг накопился за две квартиры и четыре места на парковке.