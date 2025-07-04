В аэропорту Саратова введены временные ограничения на полеты

Срочная новость.
Аэропорт Саратова временно закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации в своем telegram-канале. Причина закрытия — обеспечение безопасности полетов.
Аэропорт Саратова временно закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации в своем telegram-канале. Причина закрытия — обеспечение безопасности полетов.
Срочная новость.
Аэропорт Саратова временно закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации в своем telegram-канале. Причина закрытия — обеспечение безопасности полетов.