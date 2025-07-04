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В аэропорту Саратова введены временные ограничения на полеты

Аэропорт Саратова временно закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации в своем telegram-канале. Причина закрытия — обеспечение безопасности полетов.

Срочная новость.

Аэропорт Саратова временно закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации в своем telegram-канале. Причина закрытия — обеспечение безопасности полетов.