С Дмитрия Нагиева взыскали долги по ЖКХ

Российский актер Дмитрий Нагиев выплатил долги по ЖКХ. С иском в мировой суд в Москве обратилось ГБУ «Эважд». Известно, что артист задержал оплату по жилплощади, теплу, коммунальным услугам и электроэнергии. Об этом сообщили в мировом суде в Москве, транслирует РИА Новости.