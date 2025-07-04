С Дмитрия Нагиева взыскали долги по ЖКХ

Российский актер Дмитрий Нагиев выплатил долги по ЖКХ. С иском в мировой суд в Москве обратилось ГБУ «Эважд». Известно, что артист задержал оплату по жилплощади, теплу, коммунальным услугам и электроэнергии. Об этом сообщили в мировом суде в Москве, транслирует РИА Новости.
О дате вынесения решения не сообщается. Кроме того, неизвестна информация о сумме накопившегося у актера долга.
«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: ГБУ “Эважд”. Должник: Нагиев Дмитрий Владимирович», — заявили в инстанции.
Стоит напомнить о скором повышении платежей за ЖКХ. Суммы вырастут в среднем на 11,9%. Однако это не должно сказаться на уровне инфляции, считают в Банке России.