Жара не задержалась — похолодает сразу на 10 градусов. Прогноз погоды на 4 июля в Беларуси

По информации Белгидромета, в течение дня по территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Также синоптики предупреждают об усилении ветра — в отдельных районах порывы могут достигать 15−18 м/с.
Прогноз погоды по регионам:
Брест. +22..+24°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.
Витебск. +21..+23°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.
Гомель. +24..+26°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.
Гродно. +22..+24°С. Переменная облачность. Без осадков.
Могилев. +23..+25°С. Переменная облачность. Без осадков.
Минск. +21..+23°С. Переменная облачность. Без осадков.