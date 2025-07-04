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Жара не задержалась — похолодает сразу на 10 градусов. Прогноз погоды на 4 июля в Беларуси

В пятницу, 4 июля, в Беларуси ожидается резкое похолодание — температура воздуха понизится примерно на 10 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 89% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Смартпресс

По информации Белгидромета, в течение дня по территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Также синоптики предупреждают об усилении ветра — в отдельных районах порывы могут достигать 15−18 м/с.

Прогноз погоды по регионам:

Брест. +22..+24°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.

Витебск. +21..+23°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.

Гомель. +24..+26°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.

Гродно. +22..+24°С. Переменная облачность. Без осадков.

Могилев. +23..+25°С. Переменная облачность. Без осадков.

Минск. +21..+23°С. Переменная облачность. Без осадков.