Сотрудникам крупнейшего в России производителя грузовой техники — «КамАЗа» — запретило сотрудникам приносить на предприятие в Набережных Челнах покупную еду. Свое решение руководство предприятия объяснило опасениями диверсий в условиях проведения специальной военной операции. Об этом сообщили на портале «Вести. КамАЗа».
«Принятое ограничение в документе объясняется необходимостью предотвращения потенциальных угроз массового отравления с учетом политической обстановки и вероятностью диверсий», — говорится в публикации.
Отмечается, что запрет касается и пищи из магазина, и заказной продукции. С собой разрешено приносить только контейнеры с домашней едой для личного потребления.
На днях в Службе Внешней разведки России сообщили, что Киев под руководством нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского на фоне множества проблем у Вооруженных сил Украины готовится к наращиванию диверсионных и террористических акций на территории Российской Федерации.
Со 2 мая этого года в Уголовный кодекс Российской Федерации ввели новую статью, предусматривающую наказание за сокрытие информации о диверсиях. Граждане будут обязаны сообщать в полицию или ФСБ о любых известных им фактах подготовки, совершения или последствий диверсионных актов.
В конце 2022 года Совет Федерации Российской Федерации поддержал закон о наказании вплоть до пожизненного срока за диверсии, согласно которому лица, принимающие участие в диверсионной деятельности будут преследоваться по уголовным статьям в плоть до пожизненного заключения.
Между тем, весной 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность за диверсии и терроризм. Наказание за совершение диверсий увеличивается с 15 до 20 лет лишения свободы.
Наказание по статье «террористический акт» также ужесточили. Если раньше максимальный срок по ней предполагал до 15 лет лишения свободы, то теперь — до 20 лет. Наказание за международный терроризм увеличено с 10 до 12 лет.
За содействие террористической деятельности сроки также были увеличены. Теперь минимальное наказание по такой статье составляет 7 лет, тогда как раньше оно было 5 лет.