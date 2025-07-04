В Красноярском крае ввели запрет на вечернюю продажу алкоголя: когда начнет действовать?

На сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты приняли законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в вечернее время. Инициатива была представлена региональным правительством и одобрена во втором чтении.
Согласно новому закону, продажа алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, будет запрещена с 21:00 до 10:00. Кроме того, в День защиты детей (1 июня) и в День знаний (1 сентября) реализация алкогольных напитков во всех торговых точках будет полностью запрещена.
Однако заведения общественного питания смогут продолжать продажу алкоголя, если у них есть соответствующая лицензия.
Когда начнет действовать?
Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. В краевом парламенте считают, что данные меры помогут бизнесу адаптироваться к изменившимся условиям работы.