В Красноярском крае ввели запрет на вечернюю продажу алкоголя: когда начнет действовать?

Согласно новому закону, продажа алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, будет запрещена с 21:00 до 10:00. Кроме того, в День защиты детей (1 июня) и в День знаний (1 сентября) реализация алкогольных напитков во всех торговых точках будет полностью запрещена.