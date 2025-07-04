Нарколог Исаев запретил утолять жажду пивом на пляже

Пляжный отдых нельзя сочетать с пивом. Чем опасно уотребление слабоалкольного напитка в жару aif.ru рассказал врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
По словам эксперта, в жару может казаться, что холодное пиво снимает усталость и утоляет жажду.
«Однако с медицинской точки зрения это иллюзия, за которую организм расплачивается гораздо дороже, чем может показаться на первый взгляд» , — подчеркнул он.
Нарколог напомнил, что пиво — это алкогольный напиток, причём содержащий этанол в комбинации с углекислым газом.
«В жаркую погоду сосуды и так находятся в состоянии расширения, чтобы организм мог охлаждаться через кожу. Алкоголь дополнительно расширяет сосуды, временно создавая ощущение лёгкости и расслабления — но при этом снижает давление, ускоряет обезвоживание и перегружает сердце», — отметил эксперт.
Исаев подчеркнул, что пиво не утоляет жажду, а, напротив, усугубляет дефицит жидкости.
«Оно обладает выраженным мочегонным эффектом, и с каждым бокалом человек теряет больше воды, чем получает. В результате может развиться скрытое или явное обезвоживание, сопровождающееся головной болью, слабостью, головокружением, а в тяжёлых случаях — нарушением сознания и даже тепловым ударом», — объяснил он.
Особенно опасно, по словам эксперта, пиво на пляже в сочетании с физической нагрузкой, купанием или активными играми.
«Алкоголь снижает контроль, координацию, притупляет реакции. А на воде это может обернуться трагедией — ежегодно регистрируются случаи утопления в состоянии опьянения», — сказал нарколог.
Исаев напомнил, что несмотря на кажущуюся многим безобидность пива, регулярное «охлаждение» с его помощью может привести к формированию зависимости. Ранее он рассказал, как определить первую стадию алкоголизма.