Нарколог Исаев запретил утолять жажду пивом на пляже

«Оно обладает выраженным мочегонным эффектом, и с каждым бокалом человек теряет больше воды, чем получает. В результате может развиться скрытое или явное обезвоживание, сопровождающееся головной болью, слабостью, головокружением, а в тяжёлых случаях — нарушением сознания и даже тепловым ударом», — объяснил он.