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Специалист рассказала, чем грозит июльское потепление

Врач Попова: июльское потепление усугубит течение аллергии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жара в июле может привести к усилению аллергии. На это влияет активное пыление луговых трав. Как рассказала аллерголог-иммунолог Наталья Попова в беседе с NEWS.ru пыльца этих растений вызывает насморк, зуд глаз, слезоточивость и одышку. С наступлением теплого сезона луговые травы начинают пылить сильнее обычного.

— Аллергия начинается с насморка, который легко снимаемый антигистаминными средствами. Однако постепенно симптомы усиливаются, препараты теряют эффективность, периоды обострений удлиняются, — поделилась врач.

Воспаление слизистой на постоянной основе может вызвать инфекции, из-за чего аллергики чаще болеют.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье 4 июля воздух прогреется до +26 градусов.