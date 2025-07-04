Специалист рассказала, чем грозит июльское потепление

Жара в июле может привести к усилению аллергии. На это влияет активное пыление луговых трав. Как рассказала аллерголог-иммунолог Наталья Попова в беседе с NEWS.ru пыльца этих растений вызывает насморк, зуд глаз, слезоточивость и одышку. С наступлением теплого сезона луговые травы начинают пылить сильнее обычного.