Жителей Хабаровска протестируют на гепатит в июле 2025

В Хабаровске 26 июля состоится профилактическая акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. Жителям и гостям города предложат пройти бесплатную и анонимную экспресс-диагностику вирусных гепатитов В и С. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Обследование будет проводиться с использованием высококачественных российских тест-систем, которые уже доставлены в краевую столицу. Эти тесты прошли клинические исследования и показали высокую чувствительность и точность в выявлении вирусных инфекций.
В акции примет участие Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. По словам главного внештатного инфекциониста Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа Анны Кузнецовой, диагностические наборы прошли клинический мониторинг в лаборатории Центра и подтвердили свою эффективность. Планируется их широкое применение в ходе предстоящего мероприятия.
Российские производители тестов являются резидентами инновационного центра «Сколково». Сотрудничество с ними продолжается, и ранее в регионе уже успешно применялись аналогичные тест-системы для диагностики ВИЧ. По мнению специалистов, отечественные разработки демонстрируют надежность как в лабораторных условиях, так и в полевых акциях.
Экспресс-тестирование будет проводиться на набережной города. Все желающие смогут пройти обследование без записи, с соблюдением конфиденциальности.
В апреле 2024 года Хабаровский край стал пилотным регионом на Дальнем Востоке для внедрения отечественных тестов на ВИЧ. Технология показала высокую эффективность и активно используется в профилактических мероприятиях.