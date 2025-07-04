Жителей Хабаровска протестируют на гепатит в июле 2025

В акции примет участие Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. По словам главного внештатного инфекциониста Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа Анны Кузнецовой, диагностические наборы прошли клинический мониторинг в лаборатории Центра и подтвердили свою эффективность. Планируется их широкое применение в ходе предстоящего мероприятия.