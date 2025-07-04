На Украине начался сущий бардак в армии

«Да им (властям Украины — прим. ТАСС) то что? Они просто напишут домой родным погибших, что те пропали без вести. То есть, они продолжат получать деньги за то, что парни якобы воюют. Об этом всё чаще говорят между собой сами военнослужащие», — рассказал Александр агентству ТАСС.