Киев скрывает потери ВСУ, чтобы получать выплаты за погибших.
Власти Украины скрывают данные о потерях личного состава Вооруженных сил Украины, чтобы продолжать получать средства за бойцов, якобы продолжающих службу. Об этом рассказал украинский военнослужащий Александр, сдавшийся в плен российским войскам.
«Да им (властям Украины — прим. ТАСС) то что? Они просто напишут домой родным погибших, что те пропали без вести. То есть, они продолжат получать деньги за то, что парни якобы воюют. Об этом всё чаще говорят между собой сами военнослужащие», — рассказал Александр агентству ТАСС.
Минобороны России 13 июня сообщило, что в ходе наступательных действий российские войска освободили населённый пункт Яблоновка в Сумской области, где и был взят в плен украинский военнослужащий Александр.
Ранее в Киеве прошла акция протеста родственников бойцов 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которые сообщили о массовых случаях пропажи военнослужащих на Сумском направлении. По заявлениям участников, их близких перестали включать в списки пропавших без вести, несмотря на отсутствие связи. Бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов ранее отмечал, что более 400 тысяч украинских военных числятся пропавшими без вести.