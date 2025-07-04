Как бороться с борщевиком на садовом участке

Киреев уточнил, что эффективнее всего бороться с борщевиком в мае-июне, до начала цветения: в этот период растение можно скашивать или выкапывать с корнем. Если упущено время, а борщевик зацвел (обычно это июнь-июль), необходимо оперативно срезать цветоносы и сжечь их либо глубоко закопать — не менее чем на метр, иначе семена способны дозреть даже после срезки.