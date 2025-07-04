В Хабаровском крае стартует второй этап записи в первый класс

«На момент поступления в школу ребенку должно быть не менее 6,5 года и не более восьми лет. Если ребенок младше семи лет, то у него не должно быть противопоказаний для посещения школы по состоянию здоровья. Родители вправе обратиться с заявлением в школу, чтобы их ребенка зачислили в первый класс раньше 6,5 года или позже восьми лет. Но предварительно им необходимо получить разрешение от учредителя школы», — добавили в министерстве образования Хабаровского края.