В Хабаровском крае стартует второй этап записи в первый класс

С 6 июля в Хабаровском крае начинается второй этап приема заявлений в первый класс. В этом году за парты впервые сядут около 14 тысяч юных жителей региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Заявления принимаются до 5 сентября. Возможна подача заявления через Госуслуги, Услуги27 или лично в школе.
«На момент поступления в школу ребенку должно быть не менее 6,5 года и не более восьми лет. Если ребенок младше семи лет, то у него не должно быть противопоказаний для посещения школы по состоянию здоровья. Родители вправе обратиться с заявлением в школу, чтобы их ребенка зачислили в первый класс раньше 6,5 года или позже восьми лет. Но предварительно им необходимо получить разрешение от учредителя школы», — добавили в министерстве образования Хабаровского края.
Приказы о зачислении издаются в течение пяти рабочих дней. Зачисление производится на свободные места. При отказе из-за отсутствия мест родителям следует обратиться в управление образования. Родители могут выбрать любую школу, независимо от места проживания, при наличии свободных мест.
Напомним, что первый этап приема, для детей, проживающих на закрепленной территории, завершился 30 июня. Теперь возможность записать ребенка появится у всех желающих.