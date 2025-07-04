Дачникам рассказали, как избавиться от опасных вредителей на яблонях

Тля — это один из самых опасных вредителей для яблоневых деревьев. Несмотря на свои маленькие размеры, она может сильно навредить урожаю. Тля образует большие колонии, которые легко заметить. Агроном Светлана Михайлова посоветовала дачникам не надеяться на народные методы, а использовать эффективные препараты.
— В качестве народных средств часто используют различные отвары и настои пахучих растений, но на тлю они практически не действуют. Так что лучше не тратить силы и время. Можно понадеяться на «бабушкин» рецепт и остаться без урожая, поскольку тля расплодится еще сильнее, — уточнила специалист в беседе с KP.RU.
Чтобы эффективно бороться с тлей, Михайлова рекомендует использовать специальные препараты, которые быстро уничтожают вредителей. Среди таких средств — Батрайдер, Биотлин, Заман, Искра, Корадо, Кортлис, Кракен и Танрек. Эти препараты проверены и безопасны для использования на дачных участках.
— Нашатырный спирт может отпугнуть вредителей, но это временно. Он быстро улетучивается, и насекомые снова примутся уничтожать растения, — добавила агроном.
Эксперт уточнила, что муравьи могут помочь тле распространяться. Они активно кормятся сладкими выделениями тли и даже могут перемещать этих вредителей на новые растения.