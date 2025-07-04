Дачникам рассказали, как избавиться от опасных вредителей на яблонях

— В качестве народных средств часто используют различные отвары и настои пахучих растений, но на тлю они практически не действуют. Так что лучше не тратить силы и время. Можно понадеяться на «бабушкин» рецепт и остаться без урожая, поскольку тля расплодится еще сильнее, — уточнила специалист в беседе с KP.RU.