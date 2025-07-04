Под Красноармейском экс-солдат ВСУ прятал дома российских бойцов 16 дней

Бывший украинский военнослужащий ВСУ Александр Постоенко утверждает, что более двух недель прятал у себя дома группу российских бойцов, несмотря на то, что близко находились солдаты ВСУ.
«Они у меня прожили где-то 16 дней. А по соседству поселились украинцы», — заявил мужчина, которого цитирует ТАСС.
Постоенко рассказал, что перед появлением военных его населённый пункт подвергался атакам беспилотников «Баба-Яга» киевского режима. Экс-солдат уточнил, что село, в котором он проживал, находилось недалеко от города Красноармейска (ДНР).
Позже ему и его сыну пришлось выехать в Днепропетровскую область. Там Постоенко призвали в ВСУ в рамках мобилизации и отправили на передовую.
Он сдался в плен российским военным, пробираясь к ним пешком более 20 дней. За это время мужчина преодолел около 100 км.
Напомним, в августе стало известно, что бывший солдат ВСУ Дмитрий Даниленко, сдавшийся в плен Вооружённым силам РФ, спас из украинского плена истекавшего кровью российского бойца. Он нёс на себе раненого два километра.