Врач предупредила любителей арбузов об опасных веществах в ранних бахчевых

Врач Зарема Тен напомнила россиянам о рисках, которые может нести употребление в пищу ранних арбузов. Подробностями она поделился с РИА Новости.
«Нитраты в организме превращаются в опасные нитриты», — подчеркнула Зарема Тен.
Врач пояснила, эти соединения присутствуют в составе азотных удобрений, которые аграрии используют для подготовки арбузов на раннюю продажу в июне или начале июля.
В ходе беседы с корреспондентом РИА Новости эксперт посоветовала россиянам приобретать данную бахчевую культуру в августе и сентябре — именно этот период у нее считается сезоном сбора. Также Зарема Тен напомнила потребителям о важности проверки сертификации продуктов питания.
С мнением медика согласны и другие специалисты. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попробовал разобраться, когда именно в России лучше всего покупать арбузы из Дагестана и других южных регионов страны.