В Омской области пассажиры провели три часа на жаре из-за сломанного автобуса

«Рейс Нижняя Омка — Омск. Люди с детьми (8 детей, в т.ч до года и чуть больше года), автобус сломался по дороге, стояли 3 часа на жаре, без воды. Власти не реагировали. Через 2 часа прислали автобус для того, чтобы вернуть всех в Н-Омку. А у людей самолеты и больницы. В город везти не соглашались. Спустя 3 часа ожидания на трассе на жаре, сказали через час будет автобус в Омск, ждите. Когда мы сказали, что и так 3 часа ждали. Дети устали, плачут. Ответ нам был такой: вы же как-то стояли там 3 часа, вот еще час постоите. Идите в лес, если не хотите ехать!», — написала разгневанная бездушным отношением пассажирка рейса.