Археологи раскрыли тысячелетнюю тайну пирамиды Хеопса

Знаменитую пирамиду Хеопса возвели не рабы, как считалось долгие годы, а квалифицированные рабочие. Об этом сообщил египтолог Захи Хавасс.
Он отметил, что археологи нашли свидетельства, подтверждающие их гипотезу. Так, в частности, речь идет об обнаруженных захоронениях возле постройки. Были найдены останки рабочих, на что указывали статуи с в 21 иероглифом. Часть из которых расшифровываются как «ремесленник».
«Это подтверждает, что строители не были рабами. Если бы они были рабами, они бы никогда не были похоронены в тени пирамид», — пояснил Хавасс.
По словам египтолога, рабочие были объединены в бригады по специализации. Одни резали камень, другие проводили его огранку, третьи выступали в роли доставщиков стройматериала. Перетаскивали каменные глыбы, по утверждению Хавасса, на деревянных санях, которые волокли по песку. Он также сообщил, что рабочие брали выходной один раз в 10 дней.