Археологи раскрыли тысячелетнюю тайну пирамиды Хеопса

По словам египтолога, рабочие были объединены в бригады по специализации. Одни резали камень, другие проводили его огранку, третьи выступали в роли доставщиков стройматериала. Перетаскивали каменные глыбы, по утверждению Хавасса, на деревянных санях, которые волокли по песку. Он также сообщил, что рабочие брали выходной один раз в 10 дней.