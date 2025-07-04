«Лучи смерти» выжгут дроны ВСУ: эксперты сообщили о лазерном супероружии РФ

В России до конца лета планируют испытать первый прототип лазерного антидронового «лучемета», разрабатываемого в рамках проекта «Посох». Приоритетная цель поражения — украинский БПЛА «Лютый», оружие должно сжечь его лазером на дистанции в 1,5 км.
Эксперты в разговоре с aif.ru оценили перспективы лазерного оружия в боевых условиях.
Какие условия нужны для эффективности лазерного оружия против БПЛА.
Лазерное антидроновое оружие эффективно проявляет себя в хороших погодных условиях, отметил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев Кондратьев.
«Как показала практика, эти системы очень зависимы от прозрачности атмосферы, — сказал эксперт. — Но если пошел дождь, снег, туман, пыльная буря появилась, то эти системы полностью теряют эффективность, так как напрямую зависят от прозрачности атмосферы».
Противник может использовать искусственные дымовые или аэрозольные заграждения, чтобы попытаться максимально снизить эффективность «лучемета», это необходимо учитывать, добавил собеседник aif.ru.
В то же время военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что некоторые боевые лазеры уже работают в диапазоне, позволяющем лучу проходить через облачность с минимальными потерями.
«Важно понимать: в кино лазерный луч хорошо виден, но в реальности он невидим. Поэтому при поражении цели невозможно визуально определить, откуда ведется огонь и в каком направлении. Это создает определенное преимущество», — объяснил он aif.ru.
Как лазерное оружие показало себя в боестолкновениях.
Шумиха вокруг лазерного оружия была создана Израилем, когда он создавал свою систему «Железный луч».
«Как показал конфликт Израиля и Ирана, когда Иран атаковал волной беспилотников из 800 дронов, то этот “Железный луч” показал себя неэффективно, несмотря на вложенные миллиарды долларов», — сказал Кондратьев.
Израиль использовал лазерное оружие в борьбе против Ирана для того, чтобы удешевить ведение огня и увеличить скорость поражения цели, подчеркивал Кнутов.
«У него дальность действия километр-два, не больше. Но для борьбы с беспилотниками вполне можно применять», — добавил Кнутов.
Что еще эффективно против украинских дронов.
По мнению Кондратьева, зенитные дроны являются самой перспективной российской технологией по борьбе с БПЛА противника.
«Если мы говорим о защите, то здесь не лазер, а зенитные дроны (более эффективны — ред.). Это самая перспективная система по борьбе с дронами, когда дрон уничтожает дрон в автоматическом режиме, защищая объекты, сбивая их не ракетой и не из огнестрельного оружия», — заключил Кондратьев.