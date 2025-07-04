«Лучи смерти» выжгут дроны ВСУ: эксперты сообщили о лазерном супероружии РФ

«Если мы говорим о защите, то здесь не лазер, а зенитные дроны (более эффективны — ред.). Это самая перспективная система по борьбе с дронами, когда дрон уничтожает дрон в автоматическом режиме, защищая объекты, сбивая их не ракетой и не из огнестрельного оружия», — заключил Кондратьев.