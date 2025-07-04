Поволжская регата 2025: 23 самарских яхтсмена на волне парусного спорта

На Куйбышевском водохранилище прошла Поволжская регата — важный этап отбора в состав участников VI летней Спартакиады.
В соревнованиях приняли участие около 750 яхтсменов из 30 регионов России, начиная с 9 лет. За Самару выступили 23 спортсмена из СШОР № 6 и городской Федерации парусного спорта.
Об этом рассказала «Самарская газета».
Организатором выступила региональная Федерация парусного спорта при поддержке областного минспорта. Глава Самары Иван Носков поздравил юных яхтсменов с участием в масштабном событии:
«Вы не просто показали свои навыки, но и получили опыт, который поможет двигаться вперёд. Парусный спорт закаляет характер. Благодарю тренеров и руководство Федерации за развитие этого направления».
Регата длилась 5 дней и включала 10 гонок в 16 классах яхт — от «Оптимиста» до «Дракона». Среди них — «Лазер-радиал», «470 микст», «Финн» и другие.
Условия на водохранилище традиционно считаются идеальными для парусных соревнований, и именно здесь выросло немало олимпийских чемпионов.
Президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев отметил:
«Самарская область — одна из ключевых точек развития парусного спорта в стране. Здесь рождаются будущие звёзды сборной России».
Анастасия Антонова из Самары завоевала бронзу в классе «Луч-мини», уступив лишь спортсменам из Татарстана и Санкт-Петербурга.
Как сообщил президент Федерации парусного спорта Самарской области Александр Гришняков, регата имеет богатую историю и остаётся актуальной площадкой для отбора в команды высшего уровня.
Кроме того, в этом году она стала стартом более масштабных мероприятий: с 28 июня по 12 июля в регионе проходит Самарская парусная неделя, а осенью запланированы сразу три всероссийских чемпионата.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.