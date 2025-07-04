Включая «Садовод» и «Фуд Сити»: В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить диаспоры и связанные с ними структуры

Глава думской фракции СРЗП и лидер партии Сергей Миронов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить диаспоры и аффилированные с ними структуры, в том числе самые крупные столичные рынки «Садовод» и «Фуд Сити». Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.