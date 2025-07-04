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Включая «Садовод» и «Фуд Сити»: В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить диаспоры и связанные с ними структуры

В Госдуме хотят проверить диаспоры и аффилированные с ними структуры.

Источник: Комсомольская правда

Глава думской фракции СРЗП и лидер партии Сергей Миронов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить диаспоры и аффилированные с ними структуры, в том числе самые крупные столичные рынки «Садовод» и «Фуд Сити». Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

В обращении отмечается, что комплексная проверка деятельности азербайджанских диаспор и аффилированных с ними структур должна пройти во всех субъектах Российской Федерации. Также депутат Госдумы попросил проверить на соответствие российскому законодательству ТК «Садовод» и «Фуд Сити» в Москве.

Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этнические диаспоры, живущие в России, должны соблюдать российское законодательство, а не навязывать свои правила. В противном случае представители диаспор будут ближе знакомиться с учреждениями системы исполнения наказания.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что землячества, диаспоры и другие объединения по национальному признаку ничем не отличаются от мафии.

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