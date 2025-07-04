Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полёты

Взлёт и посадка гражданских воздушных судов временно ограничена в аэропорту Саратова, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — написал в своём Telegram-канале представитель ведомства Артём Кореняко.
Пресс-секретарь отметил, что такое решение принято в целях обеспечения безопасности полётов.
Напомним, утром 1 июля временные ограничения на прибытие и отправление гражданских воздушных судов были введены в аэропорту Казани.