Марлин в Индии выдернул рыбака из лодки и утащил его в открытое море

В штате Андхра-Прадеш в Индии рыбак не смог удержать пойманную большую рыбу, она утащила его в море. Об этом сообщило издание Times of India.
26-летний мужчина рыбачил с моторной лодки в прибрежной деревне Пудимадака. Вместе с тремя приятелями он отправился в Бенгальский залив и в 15 милях от берега забросил снасти. Когда мужчина стал вытаскивать леску, огромный марлин схватил приманку и устремился прочь.
Рывок был настолько сильным, что рыбак потерял равновесие. Марлин вырвал его из лодки и унес в открытое море. Друзья пытались найти его, но безуспешно, говорится в статье.
Марлин — крупная рыба, которая достигает пяти метров в длину. Она развивает скорость до 110 километров в час и оглушает добычу мощным рылом, похожим на копье.
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