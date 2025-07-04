Марлин в Индии выдернул рыбака из лодки и утащил его в открытое море

3 июля десятилетний мальчик в Подмосковье во время рыбалки разодрал себе лицо воблером. В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил ребенок с необычной травмой — он во время рыбалки зацепил себе губу, нос, а также верхнее и нижнее веки. Случилось это из-за того, что мальчик не рассчитал силы и слишком энергично закинул удочку.