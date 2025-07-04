Вильфанд: на Москву скоро обрушится 30-градусная жара

Синоптик уточнил, что в первый день недели температура будет соответствовать климатической норме, а во вторник и среду превысит ее на 1−2 градуса. Он также отметил, что конец июня и начало июля отличались необычно прохладной погодой: температура в столице соответствовала значениям, характерным для начала или середины мая.