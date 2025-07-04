Вильфанд: на Москву скоро обрушится 30-градусная жара

Теплая погода прогнозируется и в ночное время.
В Московском регионе с понедельника, 7 июля, ожидается резкое потепление: температура воздуха днем поднимется до +30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Воздушные массы будут идти в Московский регион и резко повысится температура», — сообщил синоптик ТАСС. По словам Вильфанда, в ночь на понедельник ожидается температура в пределах +10…+15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 24−26 градусов.
Во вторник прогнозируется более ощутимое потепление: ночью температура установится в диапазоне от +13 до +18 градусов, а в центральных районах города может достичь +20. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов.
Синоптик уточнил, что в первый день недели температура будет соответствовать климатической норме, а во вторник и среду превысит ее на 1−2 градуса. Он также отметил, что конец июня и начало июля отличались необычно прохладной погодой: температура в столице соответствовала значениям, характерным для начала или середины мая.
В течение ближайших пяти лет, как ожидается, будет зафиксирован новый температурный рекорд, который превысит показатели 2024 года, став самым высоким за всю историю метеорологических наблюдений, заявил Вильфанд в ходе пресс-конференции в Москве. Особое беспокойство вызывает прогноз, согласно которому существует 70-процентная вероятность того, что среднее глобальное повышение температуры в период с 2025 по 2029 годы превысит 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Данный рубеж считается критическим в рамках Парижского соглашения по климату.