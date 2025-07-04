Предпринимателю с Камчатки грозит срок за оправдание Холокоста

Камчатский бизнесмен пойдет под суд за оправдание Холокоста.
Следователи Камчатского края закончили расследование дела в отношении бизнесмена, обвиняемого в публичном одобрении Холокоста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
«Известно, что с декабря 2023 года по апрель 2024 года 40-летний мужчина размещал в мессенджере комментарии, которые содержали положительную оценку насильственных действий в отношении евреев в годы Второй мировой войны. С момента размещения комментариев они стали доступны широкому числу пользователей соцсетей», — сообщает telegram-канал ведомства.
Отмечается, что все материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого материалы направят в суд. Предпренимателю грозит штраф от 2 до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.