Предпринимателю с Камчатки грозит срок за оправдание Холокоста

«Известно, что с декабря 2023 года по апрель 2024 года 40-летний мужчина размещал в мессенджере комментарии, которые содержали положительную оценку насильственных действий в отношении евреев в годы Второй мировой войны. С момента размещения комментариев они стали доступны широкому числу пользователей соцсетей», — сообщает telegram-канал ведомства.