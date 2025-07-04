Аэропорт Саратова временно закрыли утром 4 июля

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — указано в сообщении контролирующего ведомства.
Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области в результате налёта украинских БПЛА пострадал мирный житель. Вражеский дрон влетел в фуру в селе Головчино Грайворонского округа.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше