Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Саратова временно закрыли утром 4 июля

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Саратова утром 4 июля. Как сообщили в пресс-службе ведомства, временные меры приняли для обеспечения безопасности полётов.

Источник: Life.ru

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — указано в сообщении контролирующего ведомства.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области в результате налёта украинских БПЛА пострадал мирный житель. Вражеский дрон влетел в фуру в селе Головчино Грайворонского округа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше