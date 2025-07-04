Как и ожидалось: на въезде в Ташкент со стороны «Куйлюка» образовалась гигантская пробка

Причина сложившейся ситуации очевидна — это перекрытие Ахангаранского шоссе в связи с начавшимися строительными и ремонтными работами. Именно через этот участок проходит основной поток транспорта, направляющегося в город.
Судя по всему, водителям придётся запастись терпением: по данным властей, работы на Ахангаранском шоссе продлятся до 10 июля. До этого времени заторы в этом направлении, вероятнее всего, станут привычной картиной.
Водителям настоятельно рекомендуют заранее планировать свои маршруты и использовать альтернативные пути, чтобы избежать простоев в пробках. Однако, как показывает практика, объездные дороги в такие дни тоже испытывают серьёзную нагрузку. Да и вариантов для тех, кто едет из области в город, особо нет.
Жители города надеются, что ответственные службы примут меры для минимизации транспортного коллапса и обеспечат необходимую организацию движения на проблемных участках.