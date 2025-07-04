Как и ожидалось: на въезде в Ташкент со стороны «Куйлюка» образовалась гигантская пробка

Водителям настоятельно рекомендуют заранее планировать свои маршруты и использовать альтернативные пути, чтобы избежать простоев в пробках. Однако, как показывает практика, объездные дороги в такие дни тоже испытывают серьёзную нагрузку. Да и вариантов для тех, кто едет из области в город, особо нет.