Жара и осадки ожидаются в пятницу по Казахстану

«Циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на западе, севере, востоке, в центре РК — пройдут дожди с грозами, на севере сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. Только на юге, юго-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на западе, юге с пыльной бурей, на севере — шквал, в ночные и утренние часы на северо-западе, севере — туман», — говорится в сообщении.
На юге, западе Атырауской, на западе Акмолинской, Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, юге, севере, в центре Мангыстауской областей, в центре области Ұлытау ожидается высокая пожарная опасность.
«В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетісу, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Ұлытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангыстауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем порывы 15−20, временами 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22, днем сильная жара +33+35.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22, днем сильная жара +35+37.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +23+25, днем сильная жара +41+43.
В Акмолинской области ночью на западе, севере и юге, днем на всей территории дождь. Днем +30+35, ночью +18+23.
В области Улытау днем на западе и севере гроза. Днем +34+39, ночью +23+28.
В Карагандинской области тоже днем на западе и севере гроза. Днем +30+35, ночью +15+20.
В Западно-Казахстанской области днем на севере и востоке гроза. Днем +22+27, ночью +12+17.
В Атырауской области без осадков. Днем +29+34, ночью +15+20.
В Мангистауской области тоже без осадков. Днем +27+32, ночью +20+25.
В Актюбинской области днем на севере гроза. Днем +23+28, ночью +12+17.
В Костанайской области на севере, западе и востоке гроза. Днем +22+27, ночью +13+18.
В Северо-Казахстанской области дождь. Днем +19+24, ночью +15+20.
В Павлодарской области на западе гроза. Днем +32+37, ночью +17+22.
В области Абай без осадков. Днем +30+35, ночью +15+20.
В Восточно-Казахстанской области днем на востоке гроза. Днем +30+35, ночью +15+20.
В Кызылординской области без осадков. Днем +39+44, ночью +24+29.
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +38+43, ночью +23+28.
В Жамбылской области осадков тоже не ожидается. Днем +34+39, ночью +20+25.
В Алматинской области без осадков. Днем +34+39, ночью +20+25.
В области Жетысу осадков не ожидается. Днем +34+39, ночью +14+19.
«В ближайшие сутки на горных реках юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.