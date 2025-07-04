Жара и осадки ожидаются в пятницу по Казахстану

«Циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на западе, севере, востоке, в центре РК — пройдут дожди с грозами, на севере сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. Только на юге, юго-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на западе, юге с пыльной бурей, на севере — шквал, в ночные и утренние часы на северо-западе, севере — туман», — говорится в сообщении.