Бывший украинский военный Александр Постоенко рассказал, что на протяжении почти двух недель прятал в своем доме под Красноармейском группу солдат ВС России, в то время как по соседству жили бойцы ВСУ.
— Заехали российские военные. Я живу на краю, около водоема. Пришли они до нас, до соседки, до меня в хату, я их забрал. Они у меня прожили где-то 16 дней. А по соседству поселились украинцы, — цитирует его ТАСС.
По словам военного, это случилось незадолго до того, как он попал под обстрел и был ранен. После этого Постоенко эвакуировался в Днепропетровскую область, откуда его мобилизовали в ВСУ.
Сбежавший из 91-й отдельной охтырской бригады украинских войск Александр Постоенко рассказал, что около трех недель шел к позициям ВС России, чтобы сдаться в плен. В ВСУ его забрали сотрудники ТЦК в Днепропетровской области прямо на улице, потом его раненого доставили из окрестностей Красноармейска.
Некоторое время назад Постоенко вступил в ряды отряда имени Мартына Пушкаря.