Пермяка осудили за причинение тяжкого вреда здоровью

Суд в Перми вынес приговор 36-летнему ранее не судимому местному жителю. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть полиции в Свердловском районе Перми поступил звонок о том, что около дома на ул. Народовольческой неизвестный, с виду нетрезвый, разбил окно в машине и пытается залезть внутрь. Владелец «Ниссана», не дожидаясь прибытия правоохранителей, решил разобраться с вредителем сам и нанес мужчине несколько ударов по голове и ребрам. Тот кричал и просил остановиться, но хозяин машины продолжил его избивать. Прибывшие полицейские доставили 36-летнего пермяка в отдел внутренних дел. Избитого мужчину госпитализировали с переломом ребер и разрывом левого легкого.
Владелец «Ниссана» на допросе дал признательные показания и объяснил, что на совершение преступления его толкнуло противоправное поведение потерпевшего.
Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к 1 году 8 месяцам исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства.