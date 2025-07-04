Пермяка осудили за причинение тяжкого вреда здоровью

В дежурную часть полиции в Свердловском районе Перми поступил звонок о том, что около дома на ул. Народовольческой неизвестный, с виду нетрезвый, разбил окно в машине и пытается залезть внутрь. Владелец «Ниссана», не дожидаясь прибытия правоохранителей, решил разобраться с вредителем сам и нанес мужчине несколько ударов по голове и ребрам. Тот кричал и просил остановиться, но хозяин машины продолжил его избивать. Прибывшие полицейские доставили 36-летнего пермяка в отдел внутренних дел. Избитого мужчину госпитализировали с переломом ребер и разрывом левого легкого.