В Омской области поспела дикая малина

Омичи с энтузиазмом отнеслись к новости. Так как дама, опубликовавшая пост, не ответила на вопрос о точных координатах сбора ароматной ягоды, другие комментаторы поделились своими локациями «малиновых» мест. В частности, есть рекомендация отправится за 130 километров по муромцевскому тракту, где в лесах, слева от дороги, присутствуют заросли дикой малины. Другой омич посоветовал более простое, но оригинальное решение. Он указал на заброшенные дачи в 40 километрах от Омска в сторону поселка Таврическое, где с его слов можно вволю набрать вкусной ягоды.