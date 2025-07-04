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В Омской области поспела дикая малина

При этом некоторые омичи предпочитают собирать ароматную ягоду не в лесу, а на заброшенных дачах.

Источник: Комсомольская правда

Пост с фотографией нескольких емкостей со спелой лесной малиной, появился вчера, 3 июля, в паблике «Грибники Омска и Омской области» соцсети «Вконтакте».

«Поспела дикая малина. Сегодня собрали 5 литров, зелёной много. Лишь бы не засохла. Омский район», — сообщает омичка по имени Элина.

Омичи с энтузиазмом отнеслись к новости. Так как дама, опубликовавшая пост, не ответила на вопрос о точных координатах сбора ароматной ягоды, другие комментаторы поделились своими локациями «малиновых» мест. В частности, есть рекомендация отправится за 130 километров по муромцевскому тракту, где в лесах, слева от дороги, присутствуют заросли дикой малины. Другой омич посоветовал более простое, но оригинальное решение. Он указал на заброшенные дачи в 40 километрах от Омска в сторону поселка Таврическое, где с его слов можно вволю набрать вкусной ягоды.