40 мигрантов будут выдворены из Красноярского края за пределы России

В Красноярском крае завершился первый этап федеральной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», в ходе которого было выявлено 558 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка.
В результате проведенных мероприятий принято решение о выдворении 40 иностранных граждан за пределы региона. Кроме того, 99 иностранцам запрещен въезд на территорию России, а 14 лицам сокращены сроки временного пребывания.
Правоохранительные органы также зарегистрировали 54 материала по фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и учета иностранных граждан, а также использования поддельных документов. В связи с этими нарушениями возбуждено 6 уголовных дел.
Ранее рассказывали, что красноярцы помогали мигрантам незаконно оставаться в стране.