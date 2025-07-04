Стало известно, чем владеет взвинтившая гонорар до небес Кадышева

Певица Надежда Кадышева вновь переживает период повышенного интереса публики, что вызвало ощутимый рост её доходов. Согласно сведениям, опубликованным Life.ru, за последние полгода стоимость выступления звезды на частных мероприятиях увеличилась вдвое.
Особо подчёркивается, что текущий гонорар Кадышевой за одно выступление составляет 20 млн рублей. Данная сумма сопоставима с наиболее высокими ставками уехавшей в Израиль Аллы Пугачёвой в годы её расцвета.
Основные активы Национального театра народной песни «Золотое кольцо», где Кадышева занимает должность художественного руководителя, оцениваются в 143,5 млн рублей. В собственности театра имеется несколько автомобилей премиум-класса.
В пользовании учреждения находится эксклюзивный Bentley Bentayga, оцениваемый примерно в 50 млн рублей, а также гибридная модель Lixiang L9, стоимостью около 7,5 млн рублей. По некоторым данным, театр также может являться владельцем здания на улице Тимирязевской в Москве, где располагается «Золотое кольцо».
Семья Кадышевой-Костюк владеет несколькими объектами недвижимости в столице. В их числе — двухкомнатная квартира в панельном доме в районе Царицыно и просторная четырёхкомнатная квартира в престижном Тверском районе. Сын артистки, Григорий Костюк, проживает в четырёхкомнатных апартаментах в элитном жилом комплексе «Евродом». Также имеются сведения о возможном владении семьёй недвижимостью в престижном клубном доме «Ласточкино гнездо».
В семейной коллекции автомобилей — раритетный авто Bentley S2 1962 года выпуска, оцениваемый примерно в 50 млн рублей. Сын певицы владеет спортивным автомобилем Ferrari GTC4Lusso и представительным седаном Maybach 62, стоимостью 15 млн рублей.
Следует отметить, что в настоящее время народная артистка России Надежда Кадышева находится на пике своей популярности. Молодая аудитория активно посещает её концерты, демонстрируя готовность платить за билеты по ценам, значительно превышающим номинальную стоимость.
Народная артистка России Надежда Кадышева — российская исполнительница народной музыки, известная миллионам почитателей её таланта как солистка ансамбля «Золотое кольцо». В её творческом арсенале — звания Народной артистки Республики Мордовия, Народной артистки Республики Татарстан, а также престижная премия В. В. Путина «20 лучших женщин России».
Надежда Кадышева на протяжении более 30 лет является бессменной солисткой ансамбля народной музыки «Золотое кольцо», чьи хиты стали классикой жанра. Её голос узнаваем не только в России, но и за пределами страны, а концерты собирают полные залы от Москвы до Бугульмы — города, где артистке присвоено звание Почётного гражданина.
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