Стало известно, чем владеет взвинтившая гонорар до небес Кадышева

Надежда Кадышева на протяжении более 30 лет является бессменной солисткой ансамбля народной музыки «Золотое кольцо», чьи хиты стали классикой жанра. Её голос узнаваем не только в России, но и за пределами страны, а концерты собирают полные залы от Москвы до Бугульмы — города, где артистке присвоено звание Почётного гражданина.