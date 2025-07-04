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Вильфанд спрогнозировал грозы, штормовой ветер и град в 20 регионах России

Главный научный руководитель Гидрометеорологического центра России Роман Вильфанд предупредил о том, что в ближайшие несколько суток на территории 20 регионов страны начнется сильное ухудшение погоды.

Главный научный руководитель Гидрометеорологического центра России Роман Вильфанд предупредил о том, что в ближайшие несколько суток на территории 20 регионов страны начнется сильное ухудшение погоды. Подробностями исследователь поделился с ТАСС.

«…На юге, в Краснодарском крае, местами пройдет сильный дождь с усилением ветра до 25 метров в секунду. На Северном Кавказе аналогичная ситуация, там дожди, которые приводят к тому, что отметки уровней воды повышаются», — рассказал корреспонденту ТАСС Роман Вильфанд.

По словам ученого, непогода придет в Карелию, Бурятию, Тыву, Архангельскую, Ленинградскую, Кемеровскую, Томскую, Омскую и Новосибирскую области, а также в Краснодарский и Забайкальский края. Жителям еще 7 регионов также стоит готовиться к повышенным осадкам и штормовому ветру.

Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых районах остается риск начала подтоплений. Помимо ливней, ожидается и выпадение града.

Стоит отметить, что прогноз главного синоптика страны может означать начало «погодных качелей» в ряде регионов России. Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что во вторую неделю июля температура на Кубани должна достигнуть отметки в 38 градусов Цельсия.