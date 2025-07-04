Вильфанд спрогнозировал грозы, штормовой ветер и град в 20 регионах России

По словам ученого, непогода придет в Карелию, Бурятию, Тыву, Архангельскую, Ленинградскую, Кемеровскую, Томскую, Омскую и Новосибирскую области, а также в Краснодарский и Забайкальский края. Жителям еще 7 регионов также стоит готовиться к повышенным осадкам и штормовому ветру.