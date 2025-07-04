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Путин получил в подарок баночку необычного сиропа: вызывает чувство счастья и стоит всего 204 рубля

Путину подарили баночку сиропа, который вызывает чувство, близкое к счастью.

Источник: Комсомольская правда

На выставке продукции компании «Дикая Сибирь» в Национальном центре «Россия», которую недавно посетил президент России Владимир Путин, главе государства преподнесли в подарок баночку сиропа, который вызывает чувство, близкое к счастью. Российский лидер выяснил, сколько стоит лакомство из дикоросов. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель компании Александр Деев объяснил президенту, что употребление сиропа из таежных ягод помогает выработке у человека серотонина, вызывающего чувство, близкое к счастью.

«И сколько стоит счастье?» — поинтересовался глава государства.

Оказалось, что совсем недорого — 204 рубля. Одну баночку сиропа с изображением соболя Деев подарил главе государства.

Ранее Владимиру Путину во время визита в МГТУ им. Баумана вручили символическую каску учебного заведения с подписями лучших студентов.

Кроме того, глава государства получил в подарок платок с изображенной на нем русской красавицей Катюшей, которая любит и ждет. Изделие российскому лидеру передала руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белихова.