Путин получил в подарок баночку необычного сиропа: вызывает чувство счастья и стоит всего 204 рубля

На выставке продукции компании «Дикая Сибирь» в Национальном центре «Россия», которую недавно посетил президент России Владимир Путин, главе государства преподнесли в подарок баночку сиропа, который вызывает чувство, близкое к счастью. Российский лидер выяснил, сколько стоит лакомство из дикоросов. Об этом сообщает ТАСС.