Путин получил в подарок баночку необычного сиропа: вызывает чувство счастья и стоит всего 204 рубля

На выставке продукции компании «Дикая Сибирь» в Национальном центре «Россия», которую недавно посетил президент России Владимир Путин, главе государства преподнесли в подарок баночку сиропа, который вызывает чувство, близкое к счастью. Российский лидер выяснил, сколько стоит лакомство из дикоросов. Об этом сообщает ТАСС.
Руководитель компании Александр Деев объяснил президенту, что употребление сиропа из таежных ягод помогает выработке у человека серотонина, вызывающего чувство, близкое к счастью.
«И сколько стоит счастье?» — поинтересовался глава государства.
Оказалось, что совсем недорого — 204 рубля. Одну баночку сиропа с изображением соболя Деев подарил главе государства.
Ранее Владимиру Путину во время визита в МГТУ им. Баумана вручили символическую каску учебного заведения с подписями лучших студентов.
Кроме того, глава государства получил в подарок платок с изображенной на нем русской красавицей Катюшей, которая любит и ждет. Изделие российскому лидеру передала руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белихова.