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С космодрома «Байконур» к МКС отправился грузовой корабль

4 июля транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-31» в 00:32 по казахстанскому времени отправился к Международной космической станции с космодрома «Байконур», сообщает Zakon.kz.

Источник: Роскосмос

Стыковка корабля с модулем «Поиск» МКС запланирована на 6 июля в 00:27 по времени Москвы. Прямую трансляцию запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» вел «Роскосмос».

На борту «Прогресса МС-31» находится 2625 кг различных грузов, предназначенных для обеспечения работы станции и экипажа 73-й длительной экспедиции.

В частности, корабль доставит:

  • 1205 кг сухих грузов;
  • 950 кг топлива для дозаправки станции;
  • 420 кг питьевой воды;
  • 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Также на борту находятся материалы и оборудование для проведения научных экспериментов, включая исследования под названиями «Виртуал», «Биодеградация», «Фуллерен», «Биополимер», «Импульс» и «Мираж».