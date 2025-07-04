С космодрома «Байконур» к МКС отправился грузовой корабль

Стыковка корабля с модулем «Поиск» МКС запланирована на 6 июля в 00:27 по времени Москвы. Прямую трансляцию запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» вел «Роскосмос».
На борту «Прогресса МС-31» находится 2625 кг различных грузов, предназначенных для обеспечения работы станции и экипажа 73-й длительной экспедиции.
В частности, корабль доставит:
- 1205 кг сухих грузов;
- 950 кг топлива для дозаправки станции;
- 420 кг питьевой воды;
- 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.
Также на борту находятся материалы и оборудование для проведения научных экспериментов, включая исследования под названиями «Виртуал», «Биодеградация», «Фуллерен», «Биополимер», «Импульс» и «Мираж».