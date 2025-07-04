Завтра в Кунгуре стартует «Небесная ярмарка»

В рамках фестиваля состоятся чемпионат Приволжского федерального округа и кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту. Спортивные полеты будут проходить утром и вечером с 6 по 9 июля. Также для всех желающих будут организованы полеты и привязные подъемы на аэростатах. В сквере воздухоплавателей будет действовать фотозона с корзиной аэростата, здесь же пройдут мастер-классы по воздухоплаванию.