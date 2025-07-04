Завтра в Кунгуре стартует «Небесная ярмарка»

С 5 по 9 июля в Кунгуре пройдет фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». Небо над городом украсят десятки тепловых аэростатов.
Церемония открытия состоится в субботу, 5 июля, на стадионе «Труд», в программе — шоу «Небесная ярмарка. От земли до неба и обратно!» и концерт. Если повезет с погодой, гости смогут увидеть массовый взлет шаров и знаменитое ночное шоу «Танец слонов». Церемония открытия завершится первым в истории фестиваля световым шоу дронов.
Для удобства гостей фестиваля Пермская пригородная компания организовала дополнительный электропоезд до Перми после праздника. В 00.50 он отправится с местного железнодорожного вокзала, затем остановится на станции «Шпальник», недалеко от места проведения фестиваля.
В рамках фестиваля состоятся чемпионат Приволжского федерального округа и кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту. Спортивные полеты будут проходить утром и вечером с 6 по 9 июля. Также для всех желающих будут организованы полеты и привязные подъемы на аэростатах. В сквере воздухоплавателей будет действовать фотозона с корзиной аэростата, здесь же пройдут мастер-классы по воздухоплаванию.
Подробная программа фестиваля — здесь.