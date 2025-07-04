В Роспотребнадзоре рассказали о пользе и вреде клубники

Об этом сообщает красноярское ведомство.
Клубника — одна из самых любимых ягод лета, которая не только радует своим вкусом и ароматом, но и приносит значительную пользу для здоровья. Всего пять ягод способны полностью удовлетворить суточную потребность организма в витамине С.
Клубника богата витаминами A, B2, B5, B6, B9, C, E и K, а также содержит бета-каротин, ниацин, кальций, железо, марганец, цинк и селен. По содержанию фолиевой кислоты она превосходит такие ягоды, как виноград и малина, а также является источником йода.
Эта ягода отличается низкой калорийностью — всего 36 ккал на 100 г. Она содержит клетчатку и натуральные сахара, преимущественно фруктозу, что делает ее приемлемой (в умеренных количествах) даже для людей с сахарным диабетом.
Тем не менее, Роспотребнадзор предупреждает о возможности аллергических реакций на клубнику, особенно у детей. При подагре рекомендуется ограничить ее потребление до 200 г в день. Клубника может повышать чувствительность зубной эмали и способствовать развитию кариеса, поэтому ее не следует употреблять при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Оптимально есть клубнику после основного приема пищи, а не на голодный желудок.