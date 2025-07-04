В Роспотребнадзоре рассказали о пользе и вреде клубники

Тем не менее, Роспотребнадзор предупреждает о возможности аллергических реакций на клубнику, особенно у детей. При подагре рекомендуется ограничить ее потребление до 200 г в день. Клубника может повышать чувствительность зубной эмали и способствовать развитию кариеса, поэтому ее не следует употреблять при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Оптимально есть клубнику после основного приема пищи, а не на голодный желудок.