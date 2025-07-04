Дорога смерти в 5 км: военный вынес на себе из-под обстрела раненого сына

«Инзер — один из верных моих боевых товарищей, и его поступок сам за себя говорит, мне лишь пришлось его озвучить поэтической строкой. Боженька дал дар стихосложения, почему бы не воспользоваться им во благо других людей? Тем более героями не рождаются, героями становятся, чем не пример для молодого поколения?» — сказал Гиря в беседе с aif.ru.