Дорога смерти в 5 км: военный вынес на себе из-под обстрела раненого сына

Отец вынес на себе тяжелораненого сына с поля боя в зоне СВО, преодолев путь протяженностью около пяти километров. Aif.ru пообщался с героями событий.
Не заметил, как потерял стопу.
«Мы с боевым товарищем удерживали опорный пункт около семи дней, ротацию раньше не удавалось провести. К концу недели уже элементарно были истощены, и наконец пришел приказ “откатиться”. Когда начали производить “откат”, нас засекли вражеские дроны. Уклоняясь от них, я наступил на противопехотную самодельную мину противника. Хотя не сразу даже понял, что подорвался, подумал, рядом сброс с дрона произошел», — рассказал боец с позывным Шеф.
Парень осмотрел руки, корпус, шею и поспешил к товарищу, чтобы оказать ему первую медицинскую помощь.
«Мы начали возвращаться обратно в опорный пункт, из которого вышли. До него, наверное, было метров двести. Здесь-то я и обратил внимание на то, что хромаю, решил, что осколки в ногу попали. Думал, не так критично, и продолжил движение. Но, посмотрев вниз, увидел, что у меня отсутствует полностью правая стопа, а сверху еще дрон противника нацелился», — поделился боец.
Шеф понял, что пока действовал болевой шок и зашкаливал адреналин, нельзя было падать и ползти, поэтому еще около 40−50 метров до ближайшего укрытия он просто бежал на кости.
«В укрытии уже вместе с товарищем мы оказали друг другу первую медицинскую помощь, я доложил о сложившейся ситуации. Потом бойцы, которые нас сменили, помогли меня донести обратно в опорный пункт», — отметил Шеф.
«Медики думали, что я уже 200-й».
Спустя 12 часов, как только появилась возможность, к раненым выдвинулась эвакуационная группа, в которой находился отец Шефа с позывным Инзер.
«В течение всего этого времени я перетягивал себя жгутом, чтобы не вытечь, кровь было тяжело остановить. Когда пришел отец с группой эвакуации, я крайний раз перетянулся, и мы выдвинулись. Первоначально меня несли на носилках, но так как на тропах были везде поломанные деревья, кратеры от разрывов, это было сложно осуществлять. Поэтому было принято решение нести меня на спине», — рассказал Шеф.
Большую часть пути бойца нес отец, которого периодически сменял раненый товарищ Шефа.
«Вскоре нас встретил комбат, и когда закончилась лесополоса и началась более-менее ровная дорога, меня понесли на носилках. Добравшись до ближайшей точки, до подвала, мне там оказали уже медицинскую помощь», — поделился Шеф.
При этом Инзер все время находился рядом с сыном, потому что могло понадобиться переливание крови.
«Когда меня принесли к медикам, те сказали, что думали, я уже давно 200-й, потому что, как правило, в большинстве случаев с отрывом конечностей раненые больше четырех часов не выдерживают и погибают. Меня перевязали, наложили дополнительные шины, обработали другие ранения от осколков на левой ноге и правой руке. Восполнили кровь витаминами и глюкозой при помощи самодельной капельницы. Также оказали помощь моему товарищу. Отец все время находился со мной рядом», — рассказал Шеф.
В дальнейшем раненых около полутора суток не могли вывезти в тыл из-за дронов, которые не давали подъехать машине.
Поэтому было принято решение эвакуацию провести на мотоцикле.
«Папа пришел».
«В ходе подготовки к выходу к раненым, по рации сообщили, что с сыном всё плохо. А ведь ему нужно было продержаться еще пять-шесть часов. Мы должны были выйти ранним утром, та как ночью опасно из-за дронов противника. Для меня это были самые тяжелые минуты», — поделился Инзер.
До цели добрались благополучно.
«Когда я залетел в блиндаж, хотя точнее сказать, занырнул в нору, сын приподнялся и сказал: “Папа пришел”. Мы обнялись. Дал парням 15 минут на сборы. Затем распределили задачи и выдвинулись обратно», — поделился мужчина.
В ходе эвакуации стало понятно, что нести Шефа на носилках непрактично, поэтому Инзер понес сына на себе.
«Оказалось, что это самый лучший способ. В тот момент сын мне казался пушком. Но меня периодически сменяли», — отметил мужчина.
При этом Шеф все время оставался в сознании и даже умудрялся шутить, подбадривал отца, а на некоторых участках самостоятельно ползком преодолевал труднопроходимые участки.
Шли назад «дорогой смерти».
В какой-то момент группа эвакуации вышла на участок с минами, где ранее подорвался Шеф.
«Сын крикнул: “Пап, я здесь подорвался”. И я потом уже осмотрелся, понял, что мы не на той тропе. Увидел каску сына, место взрыва, его автомат и оторванный ботинок», — рассказал Инзер.
Когда вышли из лесополосы, решили не дожидаться вторую эвакуационную группу и перейти поле самостоятельно.
«Этот отрезок мы называли “дорогой смерти”, потому что можно было легко угодить на такой открытой местности под удары дронов противника. Поэтому по рации сказали, чтобы включили РЭБы, времени у нас было немного», — сказал Инзер.
При этом мужчина отметил, что переговоры с командиром он вел специально на башкирском языке.
«Я из Башкортостана, и командир мой земляк. Говорили на башкирском специально, чтобы враг не смог вычислить по переговорам, где мы находимся, что намерены делать и так далее», — сказал Инзер.
В итоге эвакуация раненых прошла успешно, без потерь. Весь путь занял около пяти километров.
Эти события произошли летом 2024 года под Угледаром. Инзер на данный момент после ранения находится в госпитале в Хабаровске. Также у мужчины наблюдаются проблемы с сердцем. Инцидент с сыном сказался на его здоровье.
Шеф в беседе с aif.ru отметил, что чувствует себя сейчас хорошо.
«Чувствую себя прекрасно. Хожу на протезе. Встал на него спустя три месяца, начал к нему сразу адаптироваться. Хотя средняя адаптация к протезу происходит спустя год. Катаюсь на коньках, хожу в фитнес-зал, готовлю документы для восстановления в университете», — поделился боец.
Подвигу отца посвятили песню.
Боец с позывным Гиря посвятил подвигу Инзера стихотворение «Отец».
«Инзер — один из верных моих боевых товарищей, и его поступок сам за себя говорит, мне лишь пришлось его озвучить поэтической строкой. Боженька дал дар стихосложения, почему бы не воспользоваться им во благо других людей? Тем более героями не рождаются, героями становятся, чем не пример для молодого поколения?» — сказал Гиря в беседе с aif.ru.
Стихотворение Гири вскоре воплотили в песне.