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Системы жизнеобеспечения в ряде регионов России под угрозой: в чем причина

В 11 регионах России ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения.

Источник: Комсомольская правда

Многие россияне рискуют столкнуться с неприятностями из-за ухудшения погодных условий. Работа систем жизнеобеспечения, вероятно, будет нарушена на территории 11 регионов РФ. Такую информацию передали в МЧС.

В Министерстве уточнили, что угроза касается жителей Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Чечни, Карелии, Северной Осетии. Помимо прочего, с проблемами из-за ливней и гроз могут столкнуться в Челябинской, Тюменской, Омской и Амурской областях.

В МЧС уведомили о возможных перебоях со связью в указанных регионах. Режим ЧС может быть вызван также сильными ветрами со скоростью до 25 метров в секунду.

О вероятности наводнения предупредили и петербуржцев. Вечером 3 июня в городе началась сильная гроза. Одна из молний попала в высотку «Лахта Центр». О пострадавших не сообщалось.