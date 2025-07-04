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ЛДПР поможет создать театр в Калининградской области

Речь идет о сценической площадке под открытым небом в поселке Долгоруково Багратионовского района, пояснил депутат Заксобрания Калининградской области от ЛДПР Евгений Мишин.

Речь идет о сценической площадке под открытым небом в поселке Долгоруково Багратионовского района, пояснил депутат Заксобрания Калининградской области от ЛДПР Евгений Мишин. По его словам, с таким запросом к калининградскому активу партии обратились местные жители. Проект включает строительство сцены, организацию 200 зрительских мест и обустройство парковки.

Поддержка культурных инициатив, по словам политика, крайне важна для развития сельских территорий. Разделяя позицию лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, Мишин подчеркнул: именно доступная культурно-развлекательная инфраструктура является «якорем», удерживающим жителей от переезда в города.

Также депутат подвел первые итоги серии выездных приемов граждан, которые он проводит в муниципалитетах региона. За последнее время Мишин побывал в Неманском, Багратионовском и Гурьевском районах, а также провел рейд в одном из крупнейших садоводческих товариществ Калининграда — «Мечте».

Практически везде, отметил Мишин, он столкнулся с одинаковым набором проблем: стихийными свалками, разбитыми дорогами, отсутствием «лежачих полицейских» и знаков ограничения скорости возле школ и детских площадок. Еще одна острая тема, которая беспокоит сельчан, — нехватка домов культуры. Например, в поселке Сосновка Полесского района жители годами ждут появления такого учреждения.

По словам депутата от ЛДПР, при активном участии партийных активистов местные власти оперативнее реагируют на жалобы людей. В частности, быстро ликвидируют мусорные завалы. Удалось наладить и диалог с управляющими компаниями: после встреч с активистами и жителями коммунальщики охотнее устраняют недочеты в работе, поделился Мишин.

В ближайшее время парламентарий планирует провести выездной прием в Зеленоградском районе. Такая форма работы позволяет эффективно решать проблемы на местах, объединяя усилия партии, местных властей и жителей, подытожил он.

Мишин не просто обозначил типичные для муниципалитетов трудности ─ он выявил системные сбои, вызванные хроническим недофинансированием дорожного хозяйства и сферы культуры, а также недостаточным контролем со стороны местных властей, считает федеральный политолог Дмитрий Нечаев.

«Важно, что наряду с аудитом территорий депутат предлагает конкретные механизмы решения выявленных проблем через взаимодействие с местными администрациями, профильными ведомствами региона и партийными активистами, — акцентировал внимание эксперт. — Если такую работу вести системно, у людей действительно появится шанс получить то, что они заслуживают, — нормальные дороги, развитую инфраструктуру и, наконец, достойное качество жизни». По мнению Нечаева, такой подход — сочетание давления на чиновников и вовлечения жителей — может стать моделью эффективного взаимодействия для других регионов.

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