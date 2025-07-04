ЛДПР поможет создать театр в Калининградской области

«Важно, что наряду с аудитом территорий депутат предлагает конкретные механизмы решения выявленных проблем через взаимодействие с местными администрациями, профильными ведомствами региона и партийными активистами, — акцентировал внимание эксперт. — Если такую работу вести системно, у людей действительно появится шанс получить то, что они заслуживают, — нормальные дороги, развитую инфраструктуру и, наконец, достойное качество жизни». По мнению Нечаева, такой подход — сочетание давления на чиновников и вовлечения жителей — может стать моделью эффективного взаимодействия для других регионов.